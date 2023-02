PSG - Mbappé : L’incroyable ultimatum qui fait paniquer le Qatar

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En fin de contrat en juin 2024, Kylian Mbappé dispose d'une option pour prolonger d'une saison supplémentaire. Une option qu'il est d'ailleurs le seul à pouvoir lever dans les prochains mois. Mais le temps presse puisque si rien n'est décidé avant cet été, le PSG s'expose une nouvelle fois au risque d'un départ libre en fin de saison prochaine.

Eblouissant contre l'OM dimanche soir (3-0), Kylian Mbappé confirme qu'il est le leader incontesté du PSG dont il incarne le projet pour l'avenir. Mais pour cela, il va falloir que le PSG s'active. Et pour cause, son contrat court jusqu'en juin 2024 et il dispose d'une option pour une saison supplémentaire qu'il est le seul à pouvoir activer. Et le club de la capitale a intérêt à rapidement le convaincre d'exercer cette option sans quoi le risque d'un nouveau feuilleton va grandir comme l'explique le journaliste de L'EQUIPE , Damien Degorre.

PSG : Mbappé a fait trembler l’OM, la terrible révélation https://t.co/jN1GmCg8K1 pic.twitter.com/7eFiONbF0R — le10sport (@le10sport) February 27, 2023

L'option de Mbappé est à lever cet été

« Aujourd’hui, Kylian Mbappé est en fin de contrat en juin 2024. Il a une année supplémentaire en option, que le club et le joueur doivent lever avant cet été. C’est à la discrétion de Kylian Mbappé. Il va falloir le convaincre de rester, ça doit être l’objectif du printemps de la direction parisienne : faire en sorte que Kylian Mbappé dise oui pour un an de plus, et pour ne pas s’exposer au risque de le perdre cet été », explique-t-il dans une vidéo diffusée sur le site L'EQUIPE avant d'en rajouter une couche.

«Al-Khelaïfi a un objectif : convaincre Mbappé de rester»