Il charge l’OM sur son mercato, «ils servent à quoi ?»

Arnaud De Kanel

Suite au départ de Gerson en début de mercato hivernal, l'OM avait considérablement renfloué ses caisses. Ainsi, Pablo Longoria en avait bien profité en recrutant notamment Vitinha et Azzedine Ounahi. Mais depuis qu'ils sont arrivés, ils ne jouent pas. Une situation qui interroge Daniel Riolo qui pointe du doigt la gestion d'Igor Tudor avec les deux recrues.

L'OM a connu un hiver agité. Le club phocéen a enregistré trois nouvelles arrivées en signant Vitinha, Azzedine Ounahi et Ruslan Malinovskyi. Si l'Ukrainien jouit d'un temps de jeu considérable, ce n'est pas le cas de ses deux autres coéquipiers. Face au PSG ce dimanche soir, Vitinha et Ounahi sont entrés en fin de rencontre mais ils ont une nouvelle fois pas eu assez de temps pour se montrer. Un phénomène récurrent depuis plusieurs matchs. Et au vu du coût que leurs venues représentent, cela pose problème. Daniel Riolo ne comprend pas leur traitement.

Vitinha et Ounahi ne sont pas indispensables aux yeux de Tudor

Depuis qu'ils ont rejoint l'OM, Vitinha et Azzedine Ounahi ne bénéficient pas d'un énorme temps de jeu. L'attaquant portugais avait connu une première très difficile contre l'OGC Nice et il s'est depuis contenté de 6 minutes contre Clermont, et 9 contre le PSG ce dimanche. Arrivé un peu plus tôt, le milieu de terrain marocain compte 88 minutes sous le maillot marseillais. Trop peu quand on sait que l'OM a déboursé 42M€ pour se les offrir.

«Ils servent à quoi ?»