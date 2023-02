Le PSG prépare du lourd sur son mercato avec un crack

Alors que Messi et Neymar sont annoncés depuis quelque temps sur le départ, le PSG n'a pas tiré un trait sur la piste menant à Rafael Leao pour renforcer son attaque lors du prochain mercato. Un dossier difficile au vu de la concurrence qui forcera le Qatar à mettre le paquet.

Depuis l’été dernier au PSG, Luis Campos ouvre la porte à un départ de Neymar tandis que Lionel Messi n’a toujours pas accepté de prolongation de contrat de la part du PSG. Au moins l’une des deux stars pourrait quitter le club de la capitale cet été, et Rafael Leao pourrait en bénéficier s’il acceptait de revenir en France.

🚨 Real Madrid, PSG ve Manchester United are the keeping track of Rafael Leão's contract situation.🇵🇹🔴#SempreMilan ⚪#HalaMadrid🔵#PSG🔴#MUFC🏟️32 Matches⚽9 Goals🎯10 Assists pic.twitter.com/KprORAhsEU