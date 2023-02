Mercato : Ibrahimovic balance une punchline qui concerne le PSG

Arnaud De Kanel

En quête d'un renfort offensif, le PSG penserait à Rafael Leao. Sous contrat jusqu'en 2024 avec l'AC Milan, l'attaquant portugais tergiverse encore sur son avenir. Ses demandes salariales seraient très élevées, de quoi amuser son coéquipier en ancien joueur du PSG, Zlatan Ibrahimovic. Le géant suédois a lâché une incroyable punchline au sujet de Leao.

Après deux mercatos ratés, la direction sportive du Paris Saint-Germain entend bien se racheter l'été prochain. Les étoiles du football européen comme Jude Bellingham et Marcus Rashford sont des profils étudiés, à l'instar de celui de Rafael Leao. Le Portugais n'a d'ailleurs toujours pas tranché pour son avenir à l'AC Milan. Zlatan Ibrahimovic a eu quelques mots pour lui.

Le projet fou du PSG pour retenir Mbappé https://t.co/YWGFkEmudZ pic.twitter.com/5rH4NqYk9j — le10sport (@le10sport) February 27, 2023

«J'ai déjà baissé mon salaire pour lui donner»

Si Rafael Leao n'a toujours pas prolongé avec l'AC Milan, c'est en partie à cause des ses prétentions salariales. D'un ton blagueur, Zlatan Ibrahimovic a lâché une punchline concernant son coéquipier. « J'ai déjà baissé mon salaire pour lui donner. Je joue gratuitement. Il veut aussi ma maison ? », a lâché l'ancien attaquant du PSG aux micros de Sky Sports et DAZN .

Une grosse baisse de salaire pour Ibrahimovic

L'été dernier, Zlatan Ibrahimovic avait consenti une grosse baisse de son salaire pour prolonger à l'AC Milan. Le but de cette réduction était d'offrir une plus grande marge de manoeuvre aux dirigeants milanais pour proposer un nouveau contrat, assorti d'une revalorisation salariale, à leur joyau Rafael Leao. Mais pour le moment, rien n'est fait pour le Portugais qui se rapproche de plus en plus d'un départ.