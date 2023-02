Un renfort colossal est arrivé grâce à Mbappé

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En feu depuis son retour de blessure, Kylian Mbappé enchaîne les prestations impressionnantes avec le PSG. Toujours plus indispensable à Paris, le crack de Bondy va rapidement devoir prendre une décision concernant son avenir alors qu'il dispose d'une option pour une saison supplémentaire dans son contrat. Et l'atout du PSG pourrait se nommer Luis Campos, arrivé à Paris grâce à l'attaquant français.

L'été dernier, Kylian Mbappé prenait tout le monde de court en annonçant sa prolongation au PSG alors que son départ vers le Real Madrid semblait quasiment acté. Et afin de le convaincre de rester, la direction du club de la capitale a notamment changé ses plans en modifiant sa direction. C'est ainsi que Luis Campos a débarqué pour remplacer Leonardo comme le rappelle Damien Degorre.

Mbappé arrive, Campos suit

« Ce n’est sans doute pas la mission la plus facile assignée à Luis Campos, le conseiller sportif parisien, mais il est peut-être le mieux placé pour le convaincre de rester après que ce dernier a assez largement contribué à faire venir le dirigeant portugais en juin », écrit le journaliste de L'EQUIPE dans les colonnes du quotidien sportif.

Campos-Mbappé, une longue histoire

Il faut dire que les deux hommes se connaissent très bien puisque c'est Luis Campos qui avait déniché Kylian Mbappé et qui lui avait permis de signer à l'AS Monaco. Le dirigeant portugais est désormais proche de la famille du crack de Bondy et représente probablement la meilleure option du PSG pour prolonger le crack de Bondy.