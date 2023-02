Galtier, Icardi, Messi… Toutes les infos mercato du 27 février

La rédaction

Alors que le mercato hivernal a fermé ses portes début février, les clubs réfléchissent déjà à leur recrutement pour l'été prochain. Le 10 Sport vous propose un résumé des dernières infos mercato.

PSG : Al-Khelaïfi conforte Galtier dans ses fonctions

Interrogé en zone mixte dimanche soir après le carton du PSG sur la pelouse de l'OM (3-0), le président Nasser Al-Khelaïfi a indiqué qu'il comptait toujours sur Christophe Galtier pour l'avenir malgré les rumeurs persistantes au sujet de Zinedine Zidane : « Je suis très heureux, on a fait un grand match ce soir, un grand PSG. J'ai toujours eu confiance en mes joueurs et mon coach (...) J'ai toujours eu confiance en mon coach, je sais ce qu'il peut donner. Cela a été compliqué après la Coupe du monde, pour tout le monde mais spécialement pour nous parce qu'on avait beaucoup de joueurs concernés. Il y a eu beaucoup de blessures, même si ce n'est pas une excuse, mais on a retrouvé notre position », a indiqué Al-Khelaïfi.



Galtier évoque sa situation personnelle au PSG

De son côté, Christophe Galtier a confirmé au micro de Prime Video qu'il disposait de toute la confiance de sa direction au PSG : « L'épée de Damoclès? J'ai une relation directe avec ma direction sportive, avec Luis Campos et mon président, qui ont été omniprésents dans le soutien parce que c'est évidemment une période difficile », indique l'entraîneur du PSG.



PSG : Wanda Nara annonce du lourd pour Icardi

Toujours sous contrat avec le PSG où il est engagé jusqu'en 2024, Mauro Icardi renait depuis son départ en prêt à Galatasaray l'été dernier (9 buts, 6 passes décisives en 12 matchs de championnat). Son épouse et agent, Wanda Nara, indique d'ailleurs qu'il animera le prochain mercato estival avec une grosse cote en Italie : « Milan et la Roma veulent signer Icardi la saison prochaine. Les informations sont vraies », a indiqué Wanda Nara dans des propos rapportés par le média turc Spor X .



PSG : Le FC Barcelone va discuter avec Messi