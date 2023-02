Mercato : Le PSG connaît son prochain renfort de l’été 2023

Pierrick Levallet

L'été dernier, Luis Campos a fait un grand ménage au sein de l'effectif parisien. Le conseiller football a poussé un bon nombre de joueurs du PSG vers la sortie, mais la plupart sont partis en prêt. Toutefois, l'un d'entre eux n'aurait pas vraiment convaincu son club pour le moment, et son option d'achat ne devrait pas être levée.

En arrivant au PSG pour remplacer Leonardo l’été dernier, Luis Campos a presque entièrement remodelé le milieu de terrain parisien. Le conseiller football a attiré Vitinha, Fabian Ruiz, Carlos Soler et Renato Sanches, et a fait le ménage dans l'effectif, poussant de nombreux joueurs vers la sortie. Seuls Danilo Pereira et Marco Verratti sont restés. Tous les autres ont été prêtés lors du dernier mercato estival.

PSG : Mbappé a fait trembler l’OM, la terrible révélation https://t.co/jN1GmCg8K1 pic.twitter.com/7eFiONbF0R — le10sport (@le10sport) February 27, 2023

Icardi, Draxler, Paredes... Le PSG a prêté tout le monde

Ander Herrera a été lâché définitivement à l’Athletic Bilbao cet hiver, mais Julian Draxler (Benfica), Georginio Wijnaldum (AS Roma) et Leandro Paredes (Juventus) appartiennent encore au club de la capitale, en plus de Mauro Icardi (Galatasaray), Layvin Kurzawa (Fulham) et Abdou Diallo (RB Leipzig). D’ailleurs, l’un d’eux devrait retrouver la formation parisienne cet été.

Paredes va revenir au PSG