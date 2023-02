Le projet fou du PSG pour retenir Mbappé

Arnaud De Kanel

Le PSG s'est remis en ordre de marche grâce au génie de Kylian Mbappé. Tout simplement d'une autre catégorie, il a surclassé l'OM ce dimanche soir au Vélodrome. Désormais, le club de la capitale va tout faire pour le conserver, lui qui menaçait de claquer la porte quelques mois après sa prolongation. Luis Campos a une idée pour le retenir.

Après plusieurs matchs inquiétants, le doute s'installait au PSG et le manque de profondeur de l'effectif sautait aux yeux. Désormais, le club de la capitale commence à sortir la tête de l'eau, notamment grâce à Kylian Mbappé. Mais les problèmes sont toujours là et ce n'est pas le récital de ce dimanche soir qui pourra effacer les deux premiers mercatos ratés de Luis Campos. Les dirigeants parisiens avaient pourtant promis un recrutement taillé pour jouer la gagne à leur superstar afin de le convaincre de prolonger. Mais après les terribles révélations de Mediapart sur l'armée numérique diligentée par le club de la capitale pour dire du mal de Mbappé, ce dernier menace de partir. Le seul moyen de le convaincre de rester passera donc par le mercato et le PSG s'y est préparé.

Neymar et Messi sur le départ

Le PSG pourrait offrir un beau cadeau à Kylian Mbappé. C'est un secret de polichinelle désormais, le vestiaire parisien est scindé en plusieurs clans, un qui penche du côté de Kylian Mbappé avec Sergio Ramos ou encore Achraf Hakimi, et un autre avec Neymar, soutenu par Lionel Messi et les Sud-américains. Sauf qu'à Paris, le Bondynois veut les pleins pouvoirs. Il pourrait les obtenir puisque Neymar ne sera pas retenu par la direction parisienne. Une rencontre a eu lieu dernièrement entre Nasser Al-Khelaïfi et le président de Chelsea Todd Boehly au sujet du numéro 10 parisien.



De son côté, Lionel Messi réfléchit de plus en plus. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG souhaite encore le prolonger. Un temps emballé, le septuple Ballon d'Or pencherait plus sur une signature à l'Inter Miami. En effet, Messi a tout accompli en Europe et la victoire en Coupe du monde pourrait le pousser à s'exiler. Deux départs de taille qui permettraient au PSG d'effectuer un recrutement XXL et orienté sur des joueurs français.

Le PSG vise un recrutement made-in France