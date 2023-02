Mercato - PSG : Messi, Neymar... Le Qatar prend cher

La rédaction

Le PSG qui affronte ce dimanche l’OM, ne se trouve pas dans une très bonne dynamique. Au-delà des résultats décevants, la tactique mise en place par Christophe Galtier ne suffit pas encore à équilibrer l’équipe. Mais pour Lionel Charbonnier, le problème du PSG ce n'est pas son entraineur.

Ce dimanche, c’est un PSG très fébrile qui s'est rendu au Vélodrome dans le cadre de la 25ème journée de Ligue 1. Malgré la victoire des Parisiens dimanche dernier face à Lille, ainsi que le retour de Kylian Mbappé, le club parisien peinait à se montrer dominateur dans ses rencontres récentes. Ainsi, Christophe Galtier, l’entraîneur, semble menacé suite à ces contre performances, alors que certains estiment qu'il est très complexe de mettre en place un projet sportif cohérent au sein du club.

« Le sportif ne peut pas exister »

Ancien gardien de l’équipe de France, Lionel Charbonnier s’est exprimé dans l’After Foot sur la situation actuelle du PSG. Le champion du monde 98, n’a pas mâché ses mots, notamment à propos de Lionel Messi et de Neymar : « Si t’as des gens qui sont à Dubaï et qui veulent se faire un petit plaisir à regarder Messi et Neymar, c’est parce qu’eux aussi se mettent à la place de l’entraîneur. Le sportif ne peut pas s’exprimer » .

Christophe Galtier menacé

En cas de mauvais résultat ce dimanche face au Bayern Munich en Ligue des Champions le 8 mars prochain, Christophe Galtier pourrait voir son avenir au PSG être très menacé, alors que l’émir du Qatar, lui, rêverait toujours de Zinédine Zidane.