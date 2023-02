Mercato - PSG : Messi veut partir, il vend la mèche

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec le PSG, Lionel Messi ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait alors que la direction du club de la capitale a amorcé depuis un moment des discussions pour tenter de le prolonger. Mais selon Sergio Agüero, la star argentine a d’autres plans que le PSG…

Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité dès le mois d’octobre dernier, le PSG souhaite prolonger le contrat de Lionel Messi qui arrivera à expiration en fin de saison, et Luis Campos a intensifié les discussions après la Coupe du Monde au Qatar. Pour le moment, ce dossier patine, et pour cause, Messi dispose de plusieurs prétendants à l’étranger qui souhaitent profiter de sa fin de contrat au PSG pour l’attirer libre l’été prochain.

L’Inter Miami a confirmé son intérêt

Phil Neville, l’entraîneur de l’Inter Miami, a confirmé publiquement ces derniers jours l’intérêt de la franchise de MLS pour Leo Messi : « Je ne vais pas le nier, et dire que les spéculations selon lesquelles nous sommes intéressés par Lionel Messi et Sergio Busquets sont fausses. Nous voulons amener les meilleurs joueurs du monde dans ce club de football. Messi et Busquets sont les deux qui se démarquent le plus ces dernières années. Ce sont de très grands joueurs qui seraient toujours un énorme avantage pour notre institution. Et pour la MLS, ça changerait la donne ». Et l’Inter Miami n’est pas seul à en pincer pour le numéro 30 du PSG.

La bombe d’Agüero