PSG : Un ami de Messi balance son prochain club

Axel Cornic

En fin de contrat, Lionel Messi pourrait bien quitter le Paris Saint-Germain dans seulement quelques mois, même si selon nos informations une prolongation est toujours discutée. Sergio Agüero, réputé pour être l’un des amis les plus proches de La Pulga, son avenir pourrait bien passer par un départ vers le championnat argentin.

L’avenir de Lionel Messi anime les débats, puisque la fin de son contrat approche à grand pas et une réponse concrète se fait toujours attendre. Nous vous avons révélé sur le10sport.com que les dirigeants du PSG souhaitent le prolonger, mais plus le temps passe et plus le pessimisme grandit.

Une prolongation toujours plus compliquée ?

Plusieurs médias français comme étrangers parlent d’un Messi de moins en moins convaincu par une éventuelle prolongation de contrat au PSG. Il n’a pas fallu attendre longtemps avant qu’en Espagne on parle une nouvelle fois d’un retour au FC Barcelone, mais c’est plutôt la piste américaine avec l’Inter Miami qui semble tenir la corde.

« Messi envisage sérieusement la possibilité de jouer avec les Newell's Old Boys »