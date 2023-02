Ces grande annonces sur une révolution de McCourt à l’OM

Thibault Morlain

Il y a quelques mois, ça a chauffé à l’OM. En effet, Jacques-Henri Eyraud, alors président du club phocéen, s’était retrouvé dans la ligne de mire des supporters. Ça avait alors dérapé et suite notamment aux incident à La Commanderie, Frank McCourt avait opéré une révolution en changeant de président et nommant Pablo Longoria à ce poste. Un choix à propos duquel on en sait aujourd’hui un peu plus.

Aujourd’hui, l’OM se trouve dans une bonne spirale. En effet, tout semble aller pour le mieux pour le club phocéen, en course pour une victoire en Coupe de France et à la lutte avec le PSG pour le titre de champion de France. Ça respire la sérénité à l’OM, ce qui dénote de la situation d’il y a quelques mois. En effet, au début de l’année 2021, c’était plus tendu que jamais sur la Canebière. Les supporters de l’OM étaient remontés, ayant notamment Jacques-Henri Eyraud dans le collimateur. La situation s’est alors envenimée, au point de déraper lors des incidents de la Commanderie.

« Je n'aurais jamais pensé que ce moment pourrait arriver »

Suite à cela, Frank McCourt a réagi en destituant Jacques-Henri Eyraud de son poste de président de l’OM. Pour le remplacer, c’est Pablo Longoria, arrivé quelques mois plus tôt comme directeur du football, qui a été promu. Un énorme choix auquel l’Espagnol a eu du mal à croire. En effet, à l’occasion du podcast Monsieur Le Président pour EFE , Longoria a expliqué : « Si vous me donnez un après-midi, j'y réfléchis et j'analyse tout, car je n'aurais jamais pensé que ce moment pourrait arriver ».

« Assumer un poste comme celui de président de l’OM requiert beaucoup de courage »