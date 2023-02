Révolution à l’OM, McCourt a eu très chaud

Thibault Morlain

Arrivé en tant que directeur du football à l’OM, Pablo Longoria a connu une ascension fulgurante sur la Canebière. En effet, quelques mois après sa prise de fonction, l’Espagnol a été promu président par Frank McCourt. Une énorme surprise pour Longoria, qui s’était vu conseiller par certains de refuser cette proposition.

En quelques mois, le climat a bien changé à l’OM. En effet, début 2021, les tensions atteignent leurs paroxysmes sur la Canebière. En colère, les supporters n’hésitent pas à envahir le centre d’entraînement olympien. Des événements qui dont alors réagir Frank McCourt. Une révolution est opérée. Jacques-Henri Eyraud en fait alors les frais et c’est Pablo Longoria qui le remplace en tant que président de l’OM.



Mercato : L'OM raconte le transfert de sa star https://t.co/l6Ny2q3TxO pic.twitter.com/xUhKy3916J — le10sport (@le10sport) February 25, 2023

« Je n'aurais jamais pensé que ce moment pourrait arriver »

Débarqué à l’OM à l’été 2020 comme directeur du football, Pablo Longoria se voit ainsi proposer une énorme promotion après quelques mois. Et l’Espagnol a eu du mal à y croire. Pour le podcast Monsieur Le President de EFE , Longoria a avoué : « Si vous me donnez un après-midi, j'y réfléchis et j'analyse tout, car je n'aurais jamais pensé que ce moment pourrait arriver ».

Ça avait été déconseillé à Longoria…