L’OM boucle un gros transfert, il dit tout

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Arrivé en janvier dernier en provenance de l'Atalanta Bergame, Ruslan Malinovskyi n'a pas été dépaysé. A l'OM, le milieu de terrain ukrainien a retrouvé quelques similitudes avec l'Italie, notamment en ce qui concerne l'ambiance. Questionné sur son transfert, le joueur a reconnu que le Vélodrome jouait son rôle de douzième homme à merveille.

Annoncé comme l'une des priorités de l'OM lors du dernier mercato estival, Ruslan Malinovskyi a, enfin, posé ses valises à Marseille. Prêté jusqu'à la fin de la saison avec option d'achat par l'Atalanta Bergame, le milieu de terrain devrait rester plusieurs années en Ligue 1. Car à 29 ans, l'international ukrainien est parvenu à réaliser quelques performances intéressantes en ce début d'année 2023. Devenu, en très peu de temps, un élément clé dans l'entrejeu, Malinovskyi est vite parvenu à se fondre dans la masse, après un peu plus de trois saisons passées en Italie.

OM : Le recrue star du mercato raconte son transfert https://t.co/gajo6zNIkO pic.twitter.com/ysgVcwunAN — le10sport (@le10sport) February 25, 2023

Malinovskyi raconte son transfert

Lors d'un entretien accordé à Sky Sports , Malinovskyi est revenu sur son arrivée à l'OM et a souligné l'apport du Vélodrome durant les rencontres. « J'ai été en Italie pendant trois ans et demi et quand je peux j'y retourne, mais maintenant je dois commencer à parler français. Dès que je suis arrivé on m'a dit que Naples et Marseille étaient très similaires... Le Vélodrome donne un gros coup de pouce et fait peur à vos adversaires car vous avez tout un stade qui est avec vous » a-t-il déclaré ce vendredi soir.

« C'est une valeur ajoutée pour l'équipe »