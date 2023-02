Mercato XXL pour l'OM, il livre son verdict

Thibault Morlain

Cet hiver, l'OM a été très actif sur le marché des transferts, profitant de cette fenêtre pour apporter certaines retouches à l'effectif d'Igor Tudor. Et Pablo Longoria a d'ailleurs réalisé de très jolis coups avec les arrivées de Malinovskyi, Ounahi ainsi que de Vitinha. Des renforts pour l'entraîneur de l'OM, qui a livré son avis sur ses nouveaux joueurs.

Encore en course en Coupe de France et dans le coup pour le titre de champion en Ligue 1, l'OM a profité du mercato hivernal pour répondre aux carences de son effectif. Pablo Longoria s'est alors activé et le président olympien a fait fort avec les arrivées de Ruslan Malinovskyi, Azzedine Ounahi ainsi que de Vitinha. Ce dernier, recruté pour 32M€, est d'ailleurs devenu le joueur le plus cher de l'histoire de l'OM.

« C'est une valeur ajoutée pour l'équipe »

Ce vendredi, en conférence de presse de presse, Igor Tudor a donné son avis sur les recrues hivernales de l'OM. A propos de Ruslan Malinovskyi, l'entraîneur phocéen a expliqué : « C'est une valeur ajoutée pour l'équipe. Avec ses capacités il a réussi à élever le niveau du groupe ».

« Ils sont sur la bonne voie »