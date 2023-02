L'OM rêve de son Mbappé, c'est mission impossible

Thibault Morlain

Prêté cette saison par Arsenal à Reims, Folarin Balogun flambe en Ligue 1. L'Anglais empile les buts, au point de faire aussi bien que Kylian Mbappé au classement des buteurs. Forcément, cela éveille les convoitises. Il a ainsi été annoncé que l'OM serait intéressé par Balogun, mais Pablo Longoria serait loin d'être le seul. Ça s'annonce donc très compliqué...

Avec 15 buts en Ligue 1, autant que Kylian Mbappé, Folarin Balogun est l'un des meilleurs buteurs du championnat. De quoi faire le bonheur de Reims qui ne s'est pas trompé en se faisant prêter le Britannique par Arsenal afin de remplacer Hugo Ekitike. Balogun flambe donc et la question de son avenir revient de plus en plus. Les prétendants se pressent et dernièrement, il avait notamment été question d'un intérêt de l'OM.



« Des clubs de Premier League regardent Balogun »

Mais voilà que pour l'OM, la bataille s'annonce terrible afin de s'offrir les services de Folarin Balogun. Pour Caught Offside , Jonathan Johnson a expliqué concernant l'avenir de l'attaquant d'Arsenal : « Des clubs de Premier League regardent Balogun, ce sont des clubs hors du Top 6 qui veulent y entrer. Ces clubs intressés regardent les options actuelles en attaque à Arsenal et cela pourrait suggérer qu'il y a une opportunité. Reims a aussi exprimé un intérêt pour le conserver, mais financièrement, l'opération est hors de portée pour Reims. Le joueur devrait avoir une décision à prendre soit il se bat pour une place à Arsenal, soit il part ailleurs si quelqu'un veut le recruter ».

« Il y aura de nombreux intérêts pour lui cet été »