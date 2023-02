Cette figure de l’OM lâche tout, «j’aurais pu signer au PSG»

Amadou Diawara

Passé par l'OM entre 1990 et 1993, Pascal Olmeta aurait pu défendre les couleurs du PSG avant son passage à Marseille. Comme l'a révélé l'ancien gardien, il est passé tout près de s'engager en faveur du PSG. Mais finalement, Rolland Courbis et Delio Onnis l'ont convaincu de recaler le club parisien pour rester à Toulon.

Lors de ses trois saisons passées au Vélodrome (de 1990 à 1993), Pascal Olmeta a rendu de précieux services à l'OM. Mais avant de s'engager avec le club phocéen, l'ancien gardien aurait pu passer par la case PSG. Lors d'un entretien accordé au Parisien - avant le Classique de ce dimanche soir - Pascal Olmeta a avoué qu'il avait été approché par le PSG lorsqu'il défendait les couleurs de Toulon (1984-1986).

«J’ai été approché par le PSG»

« Si le PSG ne m'a jamais approché ? Si, j’ai été approché par le PSG et notre ami le président Francis Borelli. Avec mes yeux de gamin j’avais l’image de lui avec sa fameuse sacoche… Je l’avais eu plusieurs fois au téléphone et on s’était rencontré à Paris. Mais Rolland Courbis et Delio Onnis m’avaient dit : "Pascal, ce que Paris te donne, on te le donne…" » , a confié Pascal Olmeta, avant d'en rajouter une couche.

«Bien sûr que j’aurais pu porter le maillot du PSG»