L’OM a été recalé par une légende du PSG !

Légende du PSG, Luis Fernandez aurait pu signer à l'OM à plusieurs reprises. Toutefois, la légende parisienne a toujours refusé de s'engager en faveur du club ennemi. Interrogé avant le Classique de ce dimanche soir prévu au stade Vélodrome, Luis Fernandez a reconnu qu'il avait recalé l'OM à trois reprises.

Luis Fernandez a marqué de son empreinte l'histoire du PSG. Alors qu'il a porté les couleurs parisiennes de 1978 à 1986, l'ex-milieu de terrain fait désormais partie des légendes rouge et bleu. D'autant que Luis Fernandez a même entrainé le PSG à deux reprises de 1994 à 1996 et de 2000 à 2003.

Luis Fernandez a recalé l'OM trois fois

Lors de son parcours en tant que joueur et en tant qu'entraineur, Luis Fernandez a eu l'opportunité de rejoindre le grand rival du PSG : l'OM. Toutefois, il a toujours refusé de saisir cette occasion, ayant le cœur rouge et bleu comme il l'a affirmé lui-même.

«Mon club, c’est le PSG»