PSG : Il l’annonce, Neymar va plomber les plans du Qatar

Pierrick Levallet

Déjà menacé par un départ l'été dernier, Neymar se retrouve dans la même situation à quelques mois du prochain mercato estival. Luis Campos voudrait toujours le voir partir, et le Qatar ne serait plus opposé à cette idée désormais. Cependant, avec leurs exigences pour le Brésilien, les dirigeants du PSG pourraient être bloqués dans ce dossier.

Après avoir échappé à un transfert l’été dernier, Neymar pourrait bien faire ses valises en fin de saison. Alors que son contrat court jusqu’en juin 2027, le Brésilien voit Luis Campos le pousser vers la sortie. Le Qatar ne serait d'ailleurs plus opposé à cette idée non plus. Mais il va falloir sortir le chéquier pour convaincre le PSG pour Neymar.

PSG : En plein cauchemar, Neymar prend cher https://t.co/lOGj0ThMEE pic.twitter.com/j2COFWxsMP — le10sport (@le10sport) February 23, 2023

Pour Neymar, il va falloir casquer

« Ce n'est pas un secret que le PSG était ouvert à laisser partir Neymar l'été dernier, et je pense que ce serait à nouveau le cas si un club se présentait et payait une indemnité de transfert significative, et, plus important encore, retirait son salaire considérable de ses comptes » a annoncé Jonathan Johnson dans sa chronique pour Caught Offside .

Le PSG coincé avec Neymar ?