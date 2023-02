C'est confirmé, il a recalé le PSG au mercato

Thibault Morlain

L'été dernier, Luis Campos n'a pas connu que des succès pour le mercato du PSG. En effet, il y a eu certains échecs au programme, qui n'ont pas manqué de donner un goût amer au recrutement parisien. Si on retient surtout le manqué du PSG avec Milan Skriniar, Mohamed Simakan a également confirmé avoir recalé le club de la capitale.

Révélé à Strasbourg et désormais au RB Leipzig, Mohamed Simakan réalise de très belles performances en Allemagne. De quoi donc intéresser le PSG, qui était sur le coup pour recruter le défenseur français lors du dernier mercato estival. Malheureusement, ça ne s'est pas concrétiser entre le PSG et Simakan.

Le PSG pense à Simakan

Pour Canal+, Mohamed Simakan est revenu sur cet intérêt du PSG durant l'été. Le joueur du RB Leipzig a alors révélé : « Le Paris Saint-Germain a beaucoup parlé avec mes agents l'été dernier pour voir les solutions qu'il était possible de trouver. Ils ont montré un gros intérêt pour moi. Ils voulaient savoir ce que j'en pensais. Le PSG est un très grand club français ».

Il a dit non