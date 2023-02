Mercato : Il a dit non au PSG et justifie cette décision

Thibault Morlain

Lors du dernier mercato estival, le PSG a cherché à se renforcer défensivement. Si la priorité se nommait Milan Skriniar, d'autres dossiers ont été explorés. Le nom de Mohamed Simakan a ainsi circulé. Ce dernier n'a finalement pas bougé du RB Leipzig, mais l'ancien de Strasbourg l'a confirmé : le PSG était bel et bien intéressé pour le recruter.

Malgré 6 recrues au mercato estival pour le PSG, Luis Campos a reconnu qu'il y a eu des échecs. Ça a notamment été le cas dans la quête d'un défenseur central. Le club de la capitale s'est cassé les dents face à l'Inter Milan pour Milan Skriniar. D'autres profils ont été étudiés en parallèle. Aujourd'hui au RB Leipzig, Mohamed Simakan était notamment dans les petits papiers du PSG. Et à l'occasion d'un entretien accordé à Canal+ , il a confirmé l'intérêt des Parisiens à son égard.

« Ils ont montré un gros intérêt pour moi »

« Le Paris Saint-Germain a beaucoup parlé avec mes agents l'été dernier pour voir les solutions qu'il était possible de trouver. Ils ont montré un gros intérêt pour moi. Ils voulaient savoir ce que j'en pensais. Le PSG est un très grand club français », a lâché Mohamed Simakan, lui qui aurait pu faire son retour en Ligue 1 après avoir été révélé à Strasbourg.

« Pourquoi partir si je ne suis pas prêt à partir »