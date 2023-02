Le Qatar se lance dans un projet fou après le PSG, cette légende valide

Thomas Bourseau

Après avoir échoué à racheter Manchester United en 2011 avant le PSG, le Qatar revient à la charge en ce début d’année 2023. Et à Barcelone, Xavi Hernandez a donné son aval pour cette opération. Explications.

Le PSG a été racheté par le Qatar Sports Investments à l’été 2011 après avoir raté son coup avec Manchester United comme Damien Degorre l’a récemment affirmé sur le plateau de L’Equipe du soir. « Il y avait déjà des rumeurs de volonté de rachat de Manchester United par le Qatar. Là, c’est un bruit de fond de court depuis plusieurs mois. Mais il y a une règle UEFA, qui fait qu’un propriétaire ne peut pas être propriétaire de deux clubs qui jouent la même compétition. Or, Manchester United est appelé à jouer la Ligue des champions autant que le PSG. Donc à moins que le PSG devienne un club satellite de Manchester United, la loi ne lui permettra pas ».

La famille royale qatarie veut Manchester United,le Barça valide ce rachat

Avant la « soft deadline » fixée par la famille Glazer au vendredi 17 février, le Cheick Jassim Bin Hamad Al-Thani a publiquement présenté sa candidature au rachat de Manchester United, comme Sir Jim Ratcliffe avant lui. Membre de la famille royale qatarie, Jassim Bin Hamad Al-Thani pourrait mettre la main, visiblement via QIA (Qatar Investment Authority), sur Manchester United. Ce qui permettrait au Qatar d’avoir la main mise à la fois sur le PSG et Manchester United.

