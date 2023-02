Mercato - PSG : Ils tombent un par un devant Neymar

Thomas Bourseau

Alors que Neymar ne fait plus l’unanimité au PSG et particulièrement auprès du conseiller football Luis Campos, la Premier League aurait déjà tranché pour le Brésilien. Et seul Chelsea resterait dans le coup, sans pour autant en faire une priorité.

Entre Neymar et le PSG, le mariage pourrait arriver à son terme. Certes, le contrat du Brésilien court jusqu’en juin 2027, mais il semblerait que Luis Campos ne soit pas passé à autre chose. A son arrivée en juin dernier, le conseiller football du PSG aurait souhaité vendre Neymar au plus offrant. Et selon Le Parisien , Campos serait toujours favorable à un transfert de Neymar en coulisse.

Les grands noms anglais se retireraient pour Neymar

Football Insider a contacté des sources proches du dossier Neymar et à ce jour, les options ne seraient pas légion en Angleterre pour la star auriverde du PSG. Bien que Liverpool, Newcastle, Manchester City et Manchester United auraient été contacté, l’obstacle financier dû au transfert et au salaire de Neymar auraient refroidi chacune des formations anglaises citées.

Chelsea, la seule option pour Neymar, mais...