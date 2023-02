Le PSG l'a poussé dehors, c'est la folie sur le mercato

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, Mauro Icardi a été prêté par le PSG à Galatasaray. Alors que le buteur argentin fait forte impression en Super Lig, le club turc aimerait le conserver à l'issue de la saison. Pour se donner les moyens de ses ambitions avec Mauro Icardi, la direction de Galatasaray prévoirait de faire un grand ménage dans son effectif.

Méconnaissable la saison dernière, Mauro Icardi faisait partie des indésirables de Christophe Galtier à l'intersaison. Conscient de la situation, Luis Campos a travaillé lors du dernier mercato estival pour trouver un nouveau point de chute au buteur argentin de 30 ans. Et finalement, le conseiller football du PSG a trouvé un accord avec Galatasaray pour le prêt de Mauro Icardi jusqu'au 30 juin 2023.

Le Qatar annonce la couleur pour son transfert, Mbappé pose ses conditions https://t.co/tedSBeVCJ8 pic.twitter.com/9VhhmJb361 — le10sport (@le10sport) February 23, 2023

Galatasaray veut garder Mauro Icardi

Alors que Mauro Icardi enchaine les bonnes performances en Super Lig, Galatasaray aimerait le conserver à l'issue de son prêt. Et pour réussir cette mission, l'écurie turque aurait monté un plan bien ficelé.

Galatasaray va faire le ménage pour Mauro Icardi