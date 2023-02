Crise au PSG : Voilà le joueur que va sacrifier le Qatar

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Déjà actif en coulisses en vue de la saison prochaine, le PSG envisagerait de disloquer son trio offensif. Néanmoins, c'est surtout Neymar qui serait sur la sellette. Comme l'été dernier, Luis Campos fait partie des partisans d'un départ du numéro 10 brésilien.

Depuis le retour de la Coupe du monde, rien ne va plus au PSG qui a déjà concédé cinq défaites en 2023. Il faut dire que Lionel Messi et Neymar peinent à retrouver le niveau qui était le leur durant la première partie de saison. Et cela pourrait bien avoir des conséquences lors du prochain mercato estival.

Neymar poussé au départ ?

En effet, selon les informations du Parisien , un départ de Neymar ne serait pas à exclure. Comme l'été dernier, Luis Campos fait partie des partisans à un départ du numéro 10 brésilien. Néanmoins, avec un contrat qui court jusqu'en 2027 avec le PSG, il sera difficile de trouver un club capable de le recruter. Les espoirs reposent essentiellement sur Chelsea.

Une masse salariale qui explose tous les records

Et au-delà de l'aspect sportif, le départ de Neymar aurait une incidence économique également. Et pour cause, si le Brésilien quitte le PSG, cela permettra d'alléger la masse salariale estimée à 730M€, un record dans le monde. Par conséquent, le feuilleton Neymar semble bel et bien lancé.