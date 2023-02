Mercato - Messi : Le PSG reçoit un conseil fracassant

Thibault Morlain

Cela fait maintenant de longues semaines que la prolongation de Lionel Messi au PSG est l'un des gros sujets du mercato. Si rien n'est encore officiel pour le moment, le club de la capitale semble vouloir continuer l'aventure avec l'Argentin. Mais est-ce pour autant le bon choix à faire ? Certains ne le voient pas de la même manière et le PSG a ainsi reçu de gros conseils sur quoi faire de Messi.

Selon les informations du 10sport.com, le PSG n'en démord pas : l'idée est toujours de prolonger Lionel Messi. L'Argentin arrive au terme de son contrat et si différents clubs sont intéressés à l'idée de se l'offrir librement, le club de la capitale veut le conserver. De son côté, Messi serait également tenté à l'idée de continuer au PSG. Mais aux yeux d'Eric Rabesandratana, la direction parisienne ferait mieux de prendre une autre voie.

« Pas une bonne idée »

Ancien du PSG, Eric Rabesandratana s'est penché sur la prolongation de Lionel Messi. « Ce n’est pas une bonne idée. Il commence à être à un âge avancé. Il pose vraiment problème par rapport à la conception du jeu au PSG. Quand tu as un Lionel Messi, il faut jouer tout pour lui en fait. Or, au PSG, on ne va pas jouer tout pour lui mais tout pour Kylian Mbappé, ce qui est complètement normal », a-t-il expliqué.

« Garde ton argent et achète trois joueurs »