Messi quitte le PSG, une destination improbable se confirme

Lionel Messi a animé la rubrique mercato ces dernières heures. Son avenir au PSG semble de plus en plus incertain, et certains essayent de déterminer sa prochaine destination. Alors des rumeurs l'envoient à l'Inter Miami ou au FC Barcelone, d'autres pensent que le joueur terminera au Newell's Old Boys, le club de ses débuts.

A 35 ans, Lionel Messi est à un tournant. En fin de contrat avec le PSG, l'international argentin va devoir choisir entre un départ et une prolongation. Selon les dernières rumeurs, la tendance n'est pas vraiment favorable au club parisien. Le champion du monde envisagerait de quitter le PSG à la fin de la saison et d'ouvrir un dernier chapitre dans la longue histoire.

Le Qatar a tout prévu pour Messi, le PSG passe à l’action https://t.co/I3HAXX5xfc pic.twitter.com/eXRKR2F614 — le10sport (@le10sport) February 22, 2023

« Il va finir là-bas, c'est sûr, je n'ai aucun doute »

Alors que certains évoquent un possible départ au FC Barcelone ou à l'Inter Miami, Germán Burgos évoque, plutôt, son retour à Rosario. « Il va finir là-bas, c'est sûr, je n'ai aucun doute. Il jouera un match, deux matchs, trois, tout ce qu'il faudra. Il aime Newell's, il aime Rosario et il va sûrement dédier un match ou un championnat aux gens de Newell's, c'est sûr » a confié l'ancien entraîneur des Newell's Old Boys. Et il n'est pas le seul.

« C'est un désir et dans un coin de sa tête »