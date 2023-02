Messi tranche pour son avenir, problème annoncé pour le PSG

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Annoncée comme inéluctable, la prolongation de Lionel Messi traîne en longueur, l’Argentin étant en pleine réflexion pour son avenir. Certains observateurs estiment alors que le PSG devrait en profiter pour tourner la page. Un avis que ne partage pas Ludovic Giuly, mais l’ancien du Barça affiche une réserve.

A bientôt 36 ans, Lionel Messi s’apprête à faire un choix important. Libre en fin de saison, l’Argentin est toujours en pleine réflexion pour son avenir, alors que le PSG souhaite renouveler son bail comme vous l’a indiqué le10sport.com. Quoi qu’il en soit, Messi a déjà pris une décision de taille, celle de ne pas annoncer sa retraite internationale après le sacre de l'Albiceleste à la Coupe du monde au Qatar. S’il ne cache pas sa volonté de le voir rester au PSG, Ludovic Giuly affiche néanmoins quelques craintes sur son état physique.

« La gestion de son corps sera encore plus importante l’an prochain »

« Ce n’est pas tabou de dire que la gestion de son corps sera encore plus importante l’an prochain. C’est vraiment important de tout bien cadrer. Regardez le coup de boost qu’il a depuis qu’il est champion du monde. Ça veut dire que le mental est hyper important pour lui. Mais il y a aussi quelque chose dont il faudra parler », alerte Ludovic Giuly, dans des propos accordés au Parisien .

« Doit-il renoncer à la sélection pour continuer ? »