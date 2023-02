Messi-Mbappé-Neymar : Ils terrorisent tout le monde au PSG

Thibault Morlain

Cela fait maintenant deux saisons que le PSG possède l'un des plus grands trios offensifs avec Lionel Messi, Kylian Mbappé et Neymar. Mais ces 3 stars sont-elles pour autant compatibles ? Pour beaucoup, la réponse est non et le PSG commencerait également à le penser. Le trio pourrait alors être brisé et cela pourrait bien être un énorme soulagement pour le vestiaire du PSG. Explications.

En 2021, le PSG a sauté sur l'occasion pour récupérer Lionel Messi, libre suite à son départ du FC Barcelone. Un énorme coup d'autant plus que l'Argentin allait être associé à Kylian Mbappé et Neymar. Sur le papier, ce trio est effrayant, mais la vérité du terrain est bien différente. Jouer avec la MNM est très difficile d'un point de vue équilibre et c'est ainsi que le PSG pourrait prendre une décision radicale.

La fin de la MNM au PSG ?

Dernièrement, il a également expliqué que le PSG réfléchissait sérieusement à briser la MNM. Kylian Mbappé, Neymar, Lionel Messi... Tous ne devraient donc pas rester au Parc des Princes la saison prochaine. Et si c'était finalement un mal pour un bien ? Dans le vestiaire du PSG, on pourrait bien respirer un peu mieux...

Le vestiaire du PSG effrayé ?