«Ça n’ira pas» : Le PSG accélère pour Messi, il lâche un avertissement

Alors que le contrat de Lionel Messi arrive à expiration en fin de saison, les avis divergent au sujet d’une prolongation de l’international argentin. Plusieurs observateurs estiment en effet que le PSG ne doit pas conserver son numéro 30, bientôt âgé de 36 ans. Un avis que ne partage pas Ludovic Giuly.

N’ayant toujours pas prolongé son contrat avec le PSG, Lionel Messi alimente les rumeurs, mais également les débats. Alors que le club de la capitale cherche à renouveler son bail comme vous l’a indiqué le10sport.com, des voix s’élèvent pour inciter le PSG à ne pas conserver le septuple Ballon d’Or, qui s’est parfois montré en difficulté sous le maillot rouge et bleu. Un avis que ne partage pas Ludovic Giuly, ancien joueur du Barça et du PSG, désormais entraîneur adjoint de l’OL.

« Il vaut mieux avoir Messi dans son équipe qu’ailleurs »

« On l’a beaucoup critiqué mais quand on voit le Mondial qu’il a réussi car il s’était bien préparé auparavant, cela devrait convaincre Paris de le prolonger. Je rappelle qu’on parle de Lionel Messi, le meilleur joueur du monde ! Il prouve qu’il est capable, si on le gère bien, d’apporter encore beaucoup. Un mec capable, n’importe quand, sur une passe, un dribble, une frappe ou un coup franc, de faire la différence, on le garde. Je ne parle pas de marketing ou de trucs comme cela mais quand on s’appelle le PSG, il vaut mieux avoir Messi dans son équipe qu’ailleurs », estime Ludovic Giuly.

Le Qatar a tout prévu pour Messi, le PSG passe à l’action https://t.co/I3HAXX5xfc pic.twitter.com/eXRKR2F614 — le10sport (@le10sport) February 22, 2023

« Si c’est pour lui faire disputer tous les matchs afin de faire plaisir au public et aux télés, cela n’ira pas »