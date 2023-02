Mercato - PSG : L'énorme démenti du clan Messi

Thibault Morlain

Lionel Messi n'ayant toujours pas prolongé au PSG, son avenir fait l'objet de nombreuses rumeurs. Au FC Barcelone, on rêve notamment de rapatrier La Pulga. Joan Laporta avait annoncé qu'il ferait son possible pour cela et voilà que cela négocierait en coulisses à propos de Messi. Mais la vérité pourrait bien être différente finalement...

Comme le10sport.com a pu vous le révéler, le PSG maintient toujours son cap concernant la prolongation de Lionel Messi. Alors que l'Argentin arrive au terme de son contrat, l'idée est donc de le conserver. Mais rien n'est encore officiel et de nombreuses rumeurs voient le jour à propos de Messi. En Espagne, on l'annonce notamment de retour au FC Barcelone.

Stupéfaction au PSG, le FC Barcelone prépare le retour de Messi https://t.co/gW2KdwXcpW pic.twitter.com/1kaX5eIozn — le10sport (@le10sport) February 22, 2023

Ça discute entre le clan Messi et Barcelone ?

Ces dernières heures, ça s'est enflammé de l'autre côté des Pyrénées. En effet, Catalunya Radio a révélé qu'il y a quelques jours, Jorge Messi, père et agent de Lionel Messi, avait rencontré Joan Laporta, président du FC Barcelone, afin d'évoquer différents thèmes, dont l'avenir de l'actuel numéro 30 du PSG.

« Il n'y a pas eu de réunion »