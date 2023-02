Lionel Messi file à l’étranger, un coup de théâtre annoncé au PSG

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Si Jorge Messi a récemment rencontré la direction du PSG pour évoquer l’avenir du septuple Ballon d’Or, le père de ce dernier s’est également entretenu avec Joan Laporta, président du FC Barcelone. Un échange qui relance les rumeurs pour l’avenir du numéro 30, d’autant que ce dernier a également fait un passage express en Catalogne, l’occasion pour lui de croiser certains cadres du club culé.

Avec un contrat qui arrive à terme en fin de saison, Lionel Messi est au cœur des rumeurs pour son avenir. Comme vous l’a indiqué le10sport.com, le PSG veut toujours prolonger le bail de son numéro 30 et se montre confiant malgré les doutes du septuple Ballon d’Or, également courtisé aux Etats-Unis ou encore en Arabie saoudite, mais la principale menace pourrait se situer à Barcelone.

Messi quitte le PSG, une opération historique réclamée https://t.co/EWmp4JJb6L pic.twitter.com/4jD9jUPzm8 — le10sport (@le10sport) February 22, 2023

Le clan Messi discute avec le boss du Barça

D’après les informations divulguées par Catalunya Ràdio , Jorge Messi, père de l’international albiceleste, s’est entretenu avec le président du Barça Joan Laporta le jeudi 16 février, afin d’évoquer plusieurs sujets. L’avenir de Leo Messi a évidemment été au cœur de l’échange, le club culé n’excluant pas le retour de son ancienne star, surtout au vu de sa situation contractuelle. Dernièrement, L’Equipe annonçant qu’un retour en Catalogne avait bien été envisagé par le joueur, toujours très attaché à sa ville de cœur.

Lionel Messi de retour à Barcelone

D’ailleurs, Lionel Messi n’a pas hésité à retrouver Barcelone en ce début de semaine dans la foulée de la victoire arrachée dans les dernières secondes par le PSG contre le LOSC (4-3) dimanche. Le club de la capitale avait accordé deux jours de repos à ses joueurs, permettant à Lionel Messi de faire le déplacement jusqu’en Catalogne, et d’y retrouver de vieux amis comme on a pu le voir dans une publication Instagram de sa femme Antonela Roccuzzo, à savoir Jordi Alba et Sergio Busquets, ses anciens coéquipiers du FC Barcelone. Une menace sérieuse pour le PSG, bien décidé à ne pas perdre sa star.