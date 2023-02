Messi, Mbappé, Neymar… La grave erreur du Qatar avec le PSG

Axel Cornic

La politique sportive du Paris Saint-Germain est souvent discutée depuis le début du projet QSI, encore plus depuis l’installation de l’incroyable trio offensif formé par Neymar, Lionel Messi et Kylian Mbappé. Beaucoup estiment que le PSG s’est beaucoup trop concentré sur son attaque délaissant l’équilibre général de l’équipe et c’est le cas d’Arrigo Sacchi, légende vivante de l’AC Milan.

N’importe quel club au monde rêverait d’avoir une telle attaque, mais au PSG cela semble plutôt poser problème. Il fait dire que le poids de la MNM sur les comptes parisiens est immense et cela se traduit forcément sur un déséquilibre dans le renforcement d’autres secteurs de jeu.

Il a signé au PSG «pour l’argent», la folle révélation https://t.co/ddRK7Hfec4 pic.twitter.com/MhQDzH2tk9 — le10sport (@le10sport) February 21, 2023

« Ceux qui ont de l’argent vont souvent miser sur les individualités, pas forcément sur le jeu »

Véritable légende vivante de l’AC Milan et du football italien, Arrigo Sacchi a émis son avis concernant la politique de recrutement du PSG. « Ceux qui ont de l’argent vont souvent miser sur les individualités, pas forcément sur le jeu. Ils dépensent beaucoup d’argent » a expliqué le technicien italien de 76 ans, dans un entretien qui sera diffusé ce mercredi sur beIN Sports .

« Ça fait sept ou huit ans qu’ils veulent gagner avec le PSG, mais ils n’y arrivent pas »