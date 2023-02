Zidane - PSG : C’est confirmé, Deschamps a tout relancé

Hugo Chirossel

S’il ne serait pas encore menacé de son poste d’entraîneur du PSG, l’avenir de Christophe Galtier risque d’être lié à l’issue du huitième de final retour de Ligue des champions face au Bayern Munich, le 8 mars prochain. La direction parisienne aurait d’ores et déjà quelques noms en tête pour le remplacer et l’Émir du Qatar aurait fait de Zinédine Zidane sa priorité.

La victoire face au LOSC (4-3) dimanche dernier a fait énormément de bien au Paris Saint-Germain et à Christophe Galtier. Si comme indiqué par le10sport.com , l’ancien entraîneur de l’OGC Nice n’est pas encore menacé, les résultats des prochaines semaines risquent tout de même d’être décisifs, notamment le huitième de finale retour de Ligue des champions face au Bayern Munich.

Le Qatar rêve toujours de Zidane

Depuis quelques jours, le nom de Zinédine Zidane revient avec insistance. Ce dernier était déjà désiré l’année passée, au moment où le PSG cherchait un successeur à Mauricio Pochettino. Le club de la capitale ne l’aurait pas oublié et le Qatar non plus. Calciomercato confirme que l’Émir rêve toujours de s’offrir le Ballon d’Or 1998 et en aurait fait sa cible numéro 1.

Zidane attendait les Bleus