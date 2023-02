Après l’équipe de France, une terrible nouvelle se confirme pour Zidane

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Après l'équipe de France, Zinédine Zidane voit une autre sélection lui tourner le dos. A en croire la presse brésilienne, la Fédération sud-américaine aurait opté pour Carlo Ancelotti, actuel entraîneur du Real Madrid. Des négociations sont en cours avec le club espagnol, mais il n'y aurait pas urgence dans ce dossier.

Zinédine Zidane est tombé de haut. Alors qu'il espérait reprendre en main l'équipe de France après le Mondial au Qatar, le champion du monde 1998 a vu la Fédération française de football prolonger le contrat de Didier Deschamps jusqu'en 2026. Une décision, qui le pousse à envisager d'autres options. Au vu de son palmarès XXL avec le Real Madrid, Zidane ne devrait avoir aucun mal à trouver un club. Son nom est associé au PSG, mais aussi au Brésil, qui recherche un successeur à Tite. Mais selon Eder Traskini, la sélection sud-américaine devrait opter pour Carlo Ancelotti.





Le Brésil ne veut qu'Ancelotti

« Nous pouvons dire que c'est la volonté du Brésil et d'Ancelotti à ce stade de l'année. La Fédération n'est pas pressée de le faire signer. Ancelotti est prêt à discuter et est intéressé, mais il est difficile de garantir qu'il quittera le Real Madrid. Mais il est possible de garantir qu'Ancelotti aime l'idée de l'équipe nationale brésilienne » a déclaré le journaliste d' UOL Esporte dans un entretien à Bernabeu Digital . Les négociations se seraient accélérées après le denier Mondial.

« Les dirigeants de la CBF veulent un entraîneur qui puisse unir le pays »