Le PSG veut combler Mbappé, c’est 100M€

Désireux de renouveler une partie de son effectif l’été prochain, le PSG envisage notamment de recruter du sang neuf en attaque avec la piste menant à Randal Kolo Muani, le buteur français de l’Eintracht Francfort. Un renfort qui pourrait clairement satisfaire Kylian Mbappé, mais il faudra pour cela prévoir aux alentours de 100M€.

En septembre dernier, après un match contre l’Autriche avec l’équipe de France, Kylian Mbappé avait adressé une pique envers le PSG sur son rôle en attaque : « Je joue différemment. On me demande d'autres choses ici par rapport à mon club. J'ai beaucoup plus de liberté ici (…) À Paris, c'est différent, il n'y a pas ça. On me demande de faire le pivot, c'est différent », avait lâché Mbappé, réclamant donc indirectement le recrutement d’un avant-centre au PSG pour le libérer de ce poids.

Le PSG a entendu Mbappé

Et à en croire les dernières révélations de L’Equipe du Soir, Kylian Mbappé a été entendu par sa direction, puisque le PSG s’active pour attirer du sang neuf en attaque l’été prochain. Randal Kolo Muani (24 ans, Eintracht Francfort) serait d’ailleurs la grande priorité de Luis Campos pour le prochain mercato estival, une recrue qui fait d’autant plus plaisir à Mbappé que l’ancien Nantais vient de Bondy, comme lui, et qu’ils évoluent déjà ensemble en équipe de France. Mais le PSG va devoir prévoir un gros budget pour Kolo Muani…

« On parle de 100M€ »