«On parle de 100M€» : Transfert XXL au PSG ?

La rédaction

Du côté du PSG, on penserait déjà à la saison prochaine et à la construction du futur effectif. Alors que la MNM pourrait être démanteler, du renfort en attaque est recherche. Pour cela, Luis Campos se pencherait sur la sensation de la Bundesliga, l'international français, Randal Kolo Muani. Alors que l'ancien du FC Nantes brille aujourd'hui à Francfort, le recruter ne sera pas donné pour le PSG.

Selon les derniers échos, le PSG ne voudrait pas conserver la MNM l'année prochaine. Tandis que Kylian Mbappé serait toujours au centre du projet parisien, Neymar et Messi pourraient s'en aller. L'objectif sera alors d'entourer au mieux l'actuel numéro 7 de Christophe Galtier. Des noms commencent déjà à circuler à commencer par Randal Kolo Muani, en feu avec l'Eintracht Francfort.

« Si quelqu'un veut l'acheter, il va vraiment falloir sortir le chèque »

Direction le PSG pour Randal Kolo Muani ? Spécialiste du football allemand, Polo Breitner a expliqué sur RMC concernant le natif de Bondy comme Mbappé : « Ça va être difficile pour Francfort de le conserver, sauf que le directeur sportif de Francfort joue sur du velours car il n'y a pas de clause de départ. Si quelqu'un veut l'acheter, il va vraiment falloir sortir le chèque. Comme il est de plus en plus performant, la cote monte de plus en plus. On est parti de 60M€, aujourd'hui, on parle de 100M€ ».

« Si Francfort n'est pas dans les 4... »