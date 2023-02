Un attaquant de l’équipe de France fait rêver le PSG, Mbappé jubile déjà

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En quête d'un renfort offensif en vue de l'été prochain, le PSG s'active déjà en coulisses et aurait de grandes ambitions. Ainsi, la priorité de Luis Campos se nommerait Randal Kolo Muani qui réalise une magnifique saison du côté de l'Eintracht Francfort. Une piste qui devrait d'ailleurs séduire Kylian Mbappé.

L'échec connu cet hiver par le PSG n'est pas passé inaperçu. Le club de la capitale souhaitait effectivement recruter un renfort offensif mais a connu différents échecs. Après le départ de Pablo Sarabia, les pistes menant à Malcom, Rayan Cherki et surtout Hakim Ziyech ont circulé, en vain, puisque personne n'est arrivé. Et afin de ne pas reproduire les mêmes erreurs, Luis Campos est déjà actif en vue de l'été prochain.

Kolo Muani priorité du PSG ?

Ainsi, selon les informations de L'EQUIPE du Soir , la priorité du PSG en vue de l'été prochain se nomme Randal Kolo Muani. Auteur de 15 buts et 14 passes décisives toutes compétitions confondues avec l'Eintracht Francfort, l'attaquant des Bleus serait intéressé par un transfert à Paris. Mais pour cela, il faudra débourser entre 80M€ et 100M€. Et surtout faire face à la concurrence de Manchester United.

Une excellente entente avec Mbappé

Et cette piste ne serait pas pour déplaire à Kylian Mbappé qui s'entendrait très bien avec Randal Kolo Muani. Les deux hommes ont même prouvé qu'ils pouvaient jouer ensemble et que leur duo était efficace durant la Coupe du monde. Reste à savoir si cela se confirmera au PSG.