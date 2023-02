Révolution imminente au RC Lens ? L’annonce est lâchée

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

En place au RC Lens depuis février 2020, Franck Haise s'est affirmé comme l'un des meilleurs techniciens de l'hexagone. Ses qualités ont dépassé les frontières et ont atterri à Brighton. Le club anglais avait tenté de le recruter l'été dernier, avant que l'équipe nordiste ne parvienne à le prolonger. Une décision logique pour le RC Lens.

Encore une fois cette saison, le RC Lens réalise des miracles en Ligue 1. Malgré un budget limité, le club nordiste se bat pour une place européenne. Quatrième grâce à sa victoire sur le FC Nantes ce dimanche (3-1), l'équipe doit sa bonne forme, notamment, à la méthode déployée par Franck Haise depuis février 2020.





Haise avait prolongé en octobre dernier

Agé de 51 ans, le technicien aurait impressionné Brighton l'été dernier. Mais nommé manager général en octobre dernier et prolongé jusqu'en 2027, Haise souhaite continuer à faire grandir le club sang et or. Un souhait partagé par Joseph Oughourlian, actionnaire majoritaire du RC Lens.

Le RC Lens annonce la couleur pour Haise