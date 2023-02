Après son fiasco, le PSG prépare un mercato de folie

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Après son recrutement raté lors du mois de janvier, le PSG compte frapper fort lors du prochain mercato estival. Le club parisien a l'intention de mettre la main sur plusieurs profils, jeunes et Français, pour se rattraper. De nombreux joueurs, présents au Qatar lors du dernier Mondial, seraient présents sur la short-list de Luis Campos.

Zéro pointé pour le PSG. A la recherche d'un profil offensif et d'un défenseur central lors du dernier mercato hivernal, le club parisien avait eu le plus grand mal à trouver son bonheur sur le marché. Irrité après cet échec, Luis Campos n'aura pas le droit à l'erreur l'été prochain. Le conseiller sportif du PSG compte bien se racheter et mettre fin aux critiques. Alors que le mercato n'ouvrira ses portes que dans plusieurs mois, le Portugais aurait déjà acté l'arrivée de Milan Skriniar, qui ne prolongera pas son contrat avec l'Inter.

Voilà le portrait-robot des prochaines recrues du PSG

D'autres recrues sont attendues. Selon RMC Sport, le recrutement du PSG devrait prendre l'accent français. Le club parisien ciblerait plusieurs espoirs tricolores et envisagerait de passer à l'action dans les prochaines semaines.





Mbappé peut trembler, un coup en or en passe d’échapper au PSG ? https://t.co/zlD54pju52 pic.twitter.com/3y9ubV3Ede — le10sport (@le10sport) February 20, 2023

Les premiers noms apparaissent