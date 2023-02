Mercato : Recalé par le PSG, ce pote de Mbappé va prendre sa revanche

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec le Borussia Mönchengladbach, Marcus Thuram aurait pu s'engager en faveur du PSG lors du dernier mercato hivernal. Toutefois, le club de la capitale a fermé la porte à son arrivée, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité. Alors que Luis Campos pense à recruter Marcus Thuram à l'été 2023, ce dernier pourrait filer vers l'Inter.

Lors du dernier mercato hivernal, le PSG était en quête d'un nouvel attaquant pour remplacer Pablo Sarabia, parti pour Wolverhampton. Et parmi toutes les cibles liées au club de la capitale, il y avait Marcus Thuram. Toutefois, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG a finalement snobé le pensionnaire du Borussia Mönchengladbach, et ce, parce qu'il n'avait pas le profil recherché par Luis Campos et Christophe Galtier.

Plan B du PSG après Zidane, «la chance de sa vie» https://t.co/blF6cFquVL pic.twitter.com/6RKTAwrR83 — le10sport (@le10sport) February 20, 2023

Le PSG veut recruter Marcus Thuram

En fin de contrat le 30 juin avec le Borussia Mönchengladbach, Marcus Thuram rejoindra un nouveau club librement et gratuitement à l'été 2023, comme l'a affirmé Roland Virkus, le directeur sportif du club allemand. Alerté par la situation de l'attaquant français, le PSG aimerait profiter de la situation pour boucler ce coup à 0€ selon L'Equipe . Toutefois, Marcus Thuram pourrait se venger de l'écurie parisienne en migrant vers l'Italie, son pays natal.

Direction l'Inter pour Marcus Thuram ?