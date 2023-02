Un pote de Mbappé enflamme le mercato, le PSG se lance un objectif XXL

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors qu’il prépare le mercato estival à venir, Luis Campos songerait à Marcus Thuram pour renforcer l’effectif du PSG. Libre en fin de saison, l’attaquant du Borussia Mönchengladbach ne manque pas de prétendants sur le marché des transferts et apparaît déjà comme une cible compliquée pour le club de la capitale.

Libre en fin de saison, Marcus Thuram se prépare à quitter le Borussia Mönchengladbach comme l’a confirmé ce dimanche le directeur sportif de la formation allemande : « Pour Marcus Thuram, nous avons fait des efforts. Nous devons l’accepter si des clubs encore plus grands se dirigent vers Marcus. Le fait que des joueurs nous quittent gratuitement n’est pas une situation positive et je ne peux pas non plus l’enjoliver. » Le feuilleton Thuram prend donc forme pour cet été, et le PSG est déjà cité parmi les prétendants.

Le PSG songe à Marcus Thuram

Selon la chaîne L’Equipe , le PSG lorgnerait Marcus Thuram, apparaissant comme le plan B de Luis Campos en cas d’échec avec Randal Kolo Muani, en pleine bourre du côté de l’Eintracht Francfort. Mais le conseiller sportif du club parisien n’est pas le seul sur le coup comme le révèle Sport ce lundi.



L’Europe entière est sur le coup