Mbappé peut trembler, un coup en or en passe d’échapper au PSG ?

Alors que l’effectif du Paris Saint-Germain affiche aujourd’hui des limites, Luis Campos est à la tâche en vue du prochain mercato estival. Selon la chaîne L’Equipe, le conseiller sportif du club penserait notamment à Marcus Thuram, libre en fin de saison, mais le FC Barcelone apparaît comme un concurrent sérieux dans ce dossier.

C’est désormais acté, Marcus Thuram va quitter le Borussia Mönchengladbach en fin de saison, lorsque son contrat arrivera à expiration. Ce dimanche, le directeur sportif de la formation allemande a confirmé qu’il ne pourrait pas retenir l’international français qui a participé à la dernière Coupe du monde avec les Bleus. « Pour Marcus Thuram, nous avons fait des efforts. Nous devons l’accepter si des clubs encore plus grands se dirigent vers Marcus. Le fait que des joueurs nous quittent gratuitement n’est pas une situation positive et je ne peux pas non plus l’enjoliver », a confié Roland Virkus. Le feuilleton Thuram est désormais lancé en vue du mercato estival, où l’attaquant de 25 ans, auteur de 11 buts en Bundesliga cette saison, ne manquera pas de proposition.

Le PSG songe à Marcus Thuram

Ce dimanche, la chaîne L’Équipe a révélé que Marcus Thuram faisait partie des pistes étudiées par Luis Campos pour renforcer l’effectif du PSG cet été. En janvier, le10sport.com vous avait révélé que l’international français n’était pas dans les plans du club de la capitale sur le mercato hivernal, et ce malgré sa situation contractuelle. Marcus Thuram n’apparaît toujours pas comme une priorité aux yeux de Campos, mais plutôt comme une opportunité, la cible principale étant, toujours selon la chaîne L’Équipe , Randal Kolo Muani, autre tricolore en grande réussite en Allemagne du côté de l'Eintracht Francfort. Cela n’empêche pas le PSG de lorgner le fils du champion du monde 1998, au même titre que de nombreux clubs, dont le FC Barcelone.

Le Barça apparaît comme un candidat crédible

Au lendemain des déclarations de Roland Virkus au sujet de Marcus Thuram, le quotidien Sport annonce que le FC Barcelone a désormais « le champ libre » pour tenter de recruter l’attaquant français. Toujours en proie à des difficultés financières, Joan Laporta est contraint d’étudier en priorité le marché des agents libres et ne pourra « pas se permettre » de passer à côté du dossier Thuram à en croire le quotidien catalan, d’autant que le Barça a des arguments à faire valoir.

Comment Lilian Thuram pourrait faire basculer le dossier