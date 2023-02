Cristiano Ronaldo veut un mercato de folie, il va déchanter

Pierrick Levallet

Après Cristiano Ronaldo, Al-Nassr préparerait du lourd sur le mercato. Le club saoudien envisagerait de s'attacher les services d'autres stars pour accompagner l'attaquant de 38 ans. La rumeur d'une arrivée de Marcelo en Arabie Saoudite a donc vu le jour. Mais pour le moment, Al-Nassr n'aurait pas bougé pour le Brésilien.

Cet hiver, l’Arabie Saoudite a frappé un grand coup sur le mercato. En effet, le club d’Al-Nassr s’est attaché les services de Cristiano Ronaldo, qui venait de rompre avec Manchester United. Mais la formation saoudienne ne compterait pas s’arrêter là et voudrait recruter d’autres stars. Al-Nassr envisagerait notamment d’aller chercher Sergio Busquets et Luka Modric, en fin de contrat à l’issue de la saison. Et dans le même temps, l’équipe de Rudi Garcia garderait un œil sur les agents libres déjà disponibles.

Cristiano Ronaldo demande du lourd, une star va le rejoindre https://t.co/SHLzTItXmc pic.twitter.com/i5X5YhCsYq — le10sport (@le10sport) February 19, 2023

Marcelo en Arabie Saoudite avec Cristiano Ronaldo ?

D’après Lucas Bendoni, Marcelo serait dans le viseur d’Al-Nassr. Le journaliste annonce même que les contacts auraient d’ores et déjà été entamés entre le club saoudien et le Brésilien, qui vient de rompre son contrat avec l’Olympiakos. Pourtant, Fabrizio Romano annonce tout le contraire.

Al-Nassr n’a pas encore bougé dans le dossier

En effet, le journaliste italien affirme qu’il n’y aurait rien entre Al-Nassr et Marcelo. Les négociations entre les deux parties seraient inexistantes pour le moment. Libre de tout contrat, le grand ami de Cristiano Ronaldo explorerait les pistes qu’il a à disposition, mais n’aurait encore rien décidé pour autant. Mais pour l’instant, Al-Nassr ne serait pas encore passé à l’action pour Marcelo.