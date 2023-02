Il a refusé une fortune pour signer à l'OM

Arnaud De Kanel

Depuis la reprise du football en club à la suite de la Coupe du monde, l'Olympique de Marseille peut compter sur un excellent Alexis Sanchez. L'attaquant chilien marche sur l'eau et impressionne tout son monde. Arrivé libre de tout contrat l'été dernier, El Niño Maravilla a refusé des offres mirobolantes pour signer à l'OM.

L'été fut mouvementé à Marseille. Intenable sur le mercato, le club phocéen réalisait début août l'un des transferts les plus importants de sa riche histoire. En effet, Alexis Sanchez, superstar du football mondial, était accueilli dans un aéroport Marignane en fusion. Et pour recruter un nom aussi prestigieux, l'OM devait lutter face à des clubs avec des plus gros moyens. Fort heureusement, le club phocéen a pu compter sur le coup de main de l'attaquant chilien, désireux de disputer la Ligue des champions et prêt à accepter une offre plus basse pour signer.

«Alexis a repoussé beaucoup d'offres pour rejoindre l'OM»

Bras droit de Pablo Longoria, Javier Ribalta a donné sa première interview depuis son arrivée à l'OM. L'Espagnol a dévoilé les coulisses des négociations du dossier Alexis Sanchez, recrue star de l'été, pour Téléfoot . « On savait qu'il voulait quitter l'Inter Milan et continuer à jouer la Ligue des champions. Il cherchait un bon projet, pas simplement rejoindre un club pour l'argent. Alexis a repoussé beaucoup d'offres pour rejoindre l'OM, dont certaines vraiment très lucratives. Son esprit de compétition et son attitude correspondent parfaitement au club », a confié le dirigeant olympien. Et en effet, Alexis Sanchez avait une très belle offre en sa possession.

Galatasaray lui proposait un énorme salaire