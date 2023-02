«De 6 heures à minuit» : Il est prêt à tout pour un transfert à l’OM

Thibault Morlain

Ce n’est aujourd’hui plus un secret, Pablo Longoria excelle sur le marché des transferts. Même avec des moyens réduits, le président de l’OM a réussi à réaliser d’énormes coups. Il faut dire que l’Espagnol ne compte pas les efforts quand il veut boucler un transfert. Ça a notamment été le cas l’été dernier avec Jonathan Clauss afin de parvenir à un accord avec le RC Lens pour l’arrivée de l’international français.

Aujourd’hui président de l’OM, Pablo Longoria est à la manoeuvre sur chaque mercato. Et c’est un domaine dans lequel l’Espagnol excelle. En effet, depuis son arrivée sur la Canebière, Longoria réalise des recrutements exceptionnels à Marseille. De nombreux jolis coups sont à mettre son actif. Cela vaut notamment pour Jonathan Clauss, arrivé du RC Lens lors du précédent mercato estival. Et recruter l’international français, Longoria n’a pas compté ses heures de travail.

Un crack quitte l’OM, il met tout le monde d’accord https://t.co/C6Ga5tdYD7 pic.twitter.com/Dv6qKSOSzr — le10sport (@le10sport) February 19, 2023

« Quelques journées bien intenses »

Ce dimanche, pour Téléfoot , l’agent de Jonathan Clauss est revenu sur les coulisses de l’opération avec l’OM, révélant notamment les négociations avec Pablo Longoria. Vivien André a ainsi révélé : « Je confirme, effectivement, il est passionné. Cette passion, ce qui le dévore comme on peut le voir à la télé, c’est la même chose dans une discussion, dans une négociation. Pour la petite anecdote, on avait passé quelques journées bien intenses à travailler de 6 heures du matin jusqu’à minuit, plusieurs jours de suite, pour que les deux clubs se mettent d’accord ».

« On a travaillé durement pour y arriver »