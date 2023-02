L'OM a bouclé un transfert... en pleine nuit !

Arnaud De Kanel

L'été dernier, l'Olympique de Marseille frappait un grand coup en officialisant la signature de Jonathan Clauss en provenance du RC Lens. Très courtisé, le piston droit a signé en faveur du club phocéen, séduit par la volonté farouche de Pablo Longoria . Son agent a d'ailleurs confirmé que le président de l'OM avait travaillé nuit et jour pour boucler l'opération.

Arrivé à l'OM pour succéder à Jacques-Henri Eyraud, Pablo Longoria ne cesse de faire l'unanimité. Le football français se prosterne devant le travail remarquable du dirigeant espagnol qui a réussi à redresser l'OM en un temps record. Il est notamment à l'origine de gros coups sur le mercato, comme avec Jonathan Clauss. Son agent est revenu sur les coulisses de ce transfert, bouclé en pleine nuit.

«Je confirme qu'il est passionné»

Vivien André, l'agent de Jonathan Clauss, a confirmé l'incroyable passion de Pablo Longoria pour le football dans Téléfoot . « Je confirme qu'il est passionné. Une passion qui le dévore à la télé, c'est la même chose dans une discussion ou dans une négociation », a-t-il confié, avant de poursuivre.

«J'étais encore en visio avec Pablo Longoria à 2h du matin»