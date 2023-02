Il dévoile les secrets du mercato de l'OM

La rédaction

Chargés du secteur sportif, Pablo Longoria et Javier Ribalta n'ont pas chômé lors du dernier mercato hivernal , parvenant à boucler l'arrivée de trois nouvelles recrues. Un recrutement, qui fait l'unanimité au sein du vestiaire. L'entente est idéale entre les anciens et les jeunes, ce qui ravit le directeur du football de l'OM.

Ruslan Malinovskyi, Azzedine Ounahi, Vitinha... Ces trois joueurs ont débarqué à l'OM cet hiver. Trois profils différents, mais qui se complètent bien. A Marseille, les anciens tirent les jeunes vers le haut, et vice-versa. La recette marche puisque l'OM pointe à la deuxième place du classement, juste derrière le PSG.

Le mercato salué au sein du vestiaire marseillais

Juste après le mercato hivernal, Jonathan Clauss avait salué le recrutement mené par Pablo Longoria et son compère Javier Ribalta. « On a bien recruté je trouve, le board a fait un super travail. Avec tout le staff, les joueurs, on va les mettre dans de bonnes dispositions et on va continuer comme ça » avait déclaré le joueur.

« On a besoin de créer de la valeur pour le club »