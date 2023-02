Chassé du PSG, Neymar fulmine

Pierrick Levallet

Malgré son contrat qui court jusqu'en 2027 maintenant, Neymar est toujours menacé au PSG. Luis Campos souhaiterait toujours le voir quitter le club de la capitale et pousserait pour son départ dès cet été. Lors du dernier mercato estival, il avait déjà essayé de le faire partir, chose que le Brésilien n'aurait pas encore digéré.

Sous contrat jusqu’en juin 2027 désormais, Neymar semble bien parti pour rester encore quelques années au PSG. Pourtant, l’été dernier, le Brésilien était tout proche d’un départ. L’international auriverde n’était pas vraiment désiré par Luis Campos, qui cherchait à s’en séparer. Kylian Mbappé ne s’était d’ailleurs pas opposé à cette idée, ce qui aurait provoqué des tensions entre les deux joueurs. Neymar n’aurait d’ailleurs pas encore digéré cette tentative sur le mercato.

Neymar en veut encore à Campos

À en croire les informations de Goal , Neymar ne porterait pas spécialement Luis Campos dans son coeur. La star de 31 ans en voudrait au Portugais d’avoir essayé de le faire partir l’été dernier. Le Brésilien a fini par rester dans la capitale, mais il n’aurait pas encore pardonné à Luis Campos.

Campos n'a pas changé ses plans pour Neymar

Le clash entre les deux hommes à la mi-temps de la rencontre face à l’AS Monaco ne serait donc pas anodin. Et leur relation ne devraient pas s’arranger. Luis Campos voudrait toujours voir Neymar quitter le PSG. Et le conseiller football parisien aurait désormais le soutien de l’état-major qatari dans ce dossier. À suivre...