Neymar - Mbappe : Le divorce est acté

Très proches au moment de leur arrivée au PSG en 2017, Neymar et Kylian Mbappé ont pris leurs distances. Les deux stars parisiennes ne se côtoient plus à l'extérieur et tenteraient de sauver les apparences sur les terrains. Et ce n'est pas le comportement de l'international brésilien, qui va réchauffer leur relation.

Entre Kylian Mbappé et Neymar, ce n'est pas l'amour fou. « On a toujours eu une relation comme ça, basée sur le respect, mais parfois avec des moments plus froids et plus chauds. C'est la nature de notre relation qui est comme ça » avait déclaré l'international français en septembre dernier. Pourtant, les deux stars du PSG étaient apparues très proches au moment de leur arrivée. Alors pourquoi une telle distance aujourd'hui ?

Le clash est confirmé entre Mbappé et Neymar

A en croire plusieurs médias, Neymar n'aurait pas apprécié que Mbappé réclame son transfert lors du dernier mercato estival. S'estimant trahi, l'international brésilien serait toujours très remonté. Pour mener le PSG vers le titre en Ligue des champions, les deux stars auraient décidé de mettre leurs différends de côté. Mais comme annoncé par Le Parisien , Neymar et Mbappé ne partagent plus rien à l'extérieur. Ils se contenteraient de rester professionnel pour faire tourner la machine PSG.

